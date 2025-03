Spazionapoli.it - Conte non ci sta e sbotta: l’annuncio del tecnico è arrivato in diretta!

Leggi su Spazionapoli.it

La conferenza stampa di Antoniosi è conclusa da pochissimi minuti. L’allenatore del Napoli è apparso nervoso in seguito ad una domanda ben precisa. Antonioha presentato la prossima sfida contro il Venezia. La partita è in programma domani alle ore 12.30 allo stadio Pier Luigi Penzo. In realtà, però, le domande incentrate sul match son state poche, a causa delle ultimissime voci di mercato che riguardano proprio il noto allenatore. Quest’ultimo, è apparso nervoso in seguito ad una domanda ben precisa in vista del futuro.spegne le voci sul futuro: “Solo giochi mediatici in Italia”Antoniosi tiene stretto il suo Napoli. In un certo senso, si potrebbe riassumere così la risposta delin seguito ad una domanda ben precisa sul futuro. Da diversi giorni, l’allenatore azzurro è al centro di tante voci di mercato che continuano ad accostarlo con prepotenza alla Juventus.