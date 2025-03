Ilnapolista.it - Conte: «Neres non convocato, Anguissa e Mazzocchi recuperano per domani»

Antoniointerviene in conferenza stampa in presentazione di Venezia-Napoli a partire dalle 14:30 a Castel Volturno. Il tecnico del Napoli dovrà sciogliere le ultime riserve sulla formazione, rispondendo come di consueto alle domande della stampa. Come riportato da Sky Sport, dovrebbe ancora non essere della partita David, che il tecnico vuole reinserire solo quando sarà al 100%.: «Mi aspetto di più da Lukaku»Di seguito le dichiarazioni del mister:Chi recupera degli infortunati?«sono convocati,lo rivedremo dopo la sosta»Sul Venezia:«Tutte le partite in Serie A sono complesse, basta aver visto Inter-Monza. Noi affrontiamo un Venezia in salute che vorrà giocarsi le sue carte per la salvezza, servirà una grande gara da parte dei miei»Sullo Scudetto e le 10 finali:«Vi ho sempre abituati a guardare partita dopo partita con i paraocchi, non ci facciamo condizionare da ciò che succede intorno e dobbiamo solo proseguire su questa strada»Su Lukaku:«Avere qualcuno accanto può togliergli qualche peso nella gestione del ruolo da prima punta.