Ilnapolista.it - Conte: «Mi aspetto di più da Lukaku e da Politano»

Antonioè intervenuto a Castel Volturno in conferenza stampa alle 14:30 (leggi qui le sue parole riportate integralmente). Tra i tanti temi trattati non è mancato il riferimento ae a, due calciatori che sicuramente hanno fatto bene quest’anno (molto più costante ma praticamente assente in zona gol) ma non come avrebbe voluto l’allenatore del Napoli in fatto di numeri.ha segnato 10 gol in Serie A ed è primo per assist forniti, ma solo nelle ultime due gare è apparso realmente dominante.: «Midi più danonostante la buona stagione»Su:«Avere qualcuno accanto può togliergli qualche peso nella gestione del ruolo da prima punta. Detto questo, da Romelu midi più. Deve confermare quello che ha fatto nelle ultime due partite e fare anche di più, così come tutti gli altri»Sulla Nazionale:«Sicuramente se possiamo dare una mano a Spalletti e alla Nazionale dando loro dei nostri calciatori è un motivo di soddisfazione e orgoglio.