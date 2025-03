Terzotemponapoli.com - Conte in conferenza: “A Venezia finale mondiale! Voglio fame e maturità”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Gli infortunati convocatiAlla vigilia della sfida contro il, Antonioha parlato instampa dal centro tecnico di Castel Volturno. Buone notizie dall’infermeria: “Mazzocchi e Anguissa sono convocati, Neres lo rivedremo dopo la sosta”.: Le insidie delLa squadra veneta ha fermato sul pari Lazio e Atalanta, raccogliendo sette punti contro le prime dieci in classifica.non sottovaluta l’avversario: “Tutte le partite nascondono insidie. Affrontiamo una squadra in salute che si giocherà le sue carte per salvarsi. Dovremo fare una grande gara”.Scudetto? Pensiamo solo alAlla domanda se questa giornata possa essere decisiva per la corsa al titolo,risponde con pragmatismo: “Vi ho abituato a concentrarci solo sulla gara imminente.