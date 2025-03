Spazionapoli.it - Conte ha un vantaggio su Inzaghi e Gasperini: chiave decisiva per lo scudetto?

Antonioavrebbe unnei confronti di Simonee Gian Pieronella corsa: di cosa si tratta Sarà un turno potenzialmente decisivo quello che andrà in scena in questo weekend. Il Napoli giocherà in trasferta contro il Venezia, mentre Atalanta e Inter si incroceranno nel big match del Gewiss Stadium. Toccherà prima agli azzurri scendere in campo, nel lunch match delle 12.30 che nasconde numerose insidie. I lagunari, infatti, hanno fermato consecutivamente Lazio, Atalanta e Como con tre pareggi.Inoltre, il Napoli ha faticato nell’orario di pranzo domenicale, perdendo contro Atalanta e Como e trovando solamente una volta i 3 punti, nella soffertissima trasferta di Empoli., però, non può permettersi passi falsi dopo un mese di febbraio da dimenticare, proprio per la grande chance che avrà di recuperare punti su almeno una delle due dirette interessate nella lotta al titolo.