Conte | Atalanta-Inter? Non condizionati Napoli pensa al Venezia

in conferenza stampa alla vigilia non solo della sfida tra, ma anche di, ha risposto come sempre a qualche domanda legata alla lotta scudetto.VIGILIA INTENSA – Antonioalla vigilia di un’altra giornata importante per la lotta scudetto, ha parlato così: «Colnon sarà una passeggiata, mi aspetto una dimostrazione di maturità. Dobbiamo dimostrare di essere sul pezzo e di avere più fame e voglia di vincere.sfida scudetto? Dobbiamore solo a noi stessi. Quello che abbiamo costruito, l’abbiamo fatto mettendoci i paraocchi e senza farci condizionare da quello che succede intorno. Dobbiamo continuare su questa strada»., secondi i primi perdenti?MAI SECONDI? – Antonioparla nello specifico delle partite fa probabilmente un riferimento alla lotta scudetto: «Quello che dico sempre e non mi stancherò mai di ripetere è che le partite si possono anche perdere, ma gli altri devono dimostrare di essere stati più forti tatticamente e qualitativamente.