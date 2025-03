Quifinanza.it - Consolidamento dei debiti, cos’è e come funziona il prestito

Le famiglie in difficoltà nel far fronte ai troppi mutui possono fare ricorso a uno prodotto finanziario che permette di radunare tutti i finanziamenti sottoscritti in un unico mutuo. Si tratta deldel debito, uno strumento utile al miglioramento della propria gestione finanziaria e ad ottenere una liquidità di denaro maggiore.Ilpuò essere chiesto a un ente finanziario da qualsiasi persona in qualunque condizione reddituale, ma a condizioni specifiche, allo scopo di estinguere icon una rata mensile di importo inferiore, a fronte di un periodo di ammortamento più lungo, ma con un tasso di interesse uguale se non più basso.ildeiIntrodotto con il Dl 212/2011, ildeiè uno strumento finanziario pensato per alleggerire le famiglie dal sovraindebitamento che non permette loro di pagare regolarmente le rate dei prestiti accumulati, per via dello sbilanciamento tra le somme da restituire e il patrimonio liquidabile, senza considerare le spese per i beni di prima necessità.