Cons, cambio al vertice. Forcellini presidente

Con 24 voti ricevuti Christianè il nuovodel Comitato olimpico di San Marino per il ciclo olimpico 2025-2028. Ha battuto la concorrenza dell’altro candidato in corsa, Andrea Benvenuti, che di preferenze ne ha raccolte 10.raccoglie l’eredità di Gian Primo Giardi del quale è stato fino a qualche giorno fa il vice per ben due mandati, diventando, così, l’ottavodel, eletto dall’assemblea deliglio nazionale che ha evidentemente optato per una linea di continuità., 55 anni, èdella Federazione sammarinese tennis ed è stato capo missione nei Giochi olimpici di Londra 2012 e Parigi 2024, ricordando i trascorsi da atleta nel tennis e nell’atletica leggera. "L’eredità che lascia Gian Primo – le prime parole di– è sicuramente un lascito pesante, carico di responsabilità.