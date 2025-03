Congresso di Forza Italia a Santa Marinella | Federico Fattorini segretario Alex Cosimi vice

Leggi su Ilfaroonline.it

Il 15 marzo, alle ore 18, in via Gramsci 19, si è tenuto ildiper eleggere ilpolitico di. Questo evento rappresenta un momento cruciale per il partito, che si prepara a rinnovare la propria leadership locale e a delineare nuove strategie per il futuro.Ilha visto la partecipazione di due candidati:. Entrambi hanno dimostrato una forte volontà di collaborare per governare insieme il territorio, trovando una sintesi che potrebbe portare a una gestione più efficace e unita della città. Ilè stato presieduto da Luca Grossi, capogruppo dial Comune di Civitavecchia. L’evento si è aperto con i saluti dell’onorevole Battilocchio, coordinatore provinciale, e di Laura Pastore, consigliere di LazioCea e responsabile degli enti locali di