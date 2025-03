Internews24.com - Conceicao Milan, altro che esonero: ecco il retroscena da Milanello, c’entra l’Inter!

di Redazionechedel tecnico rossonero, spunta ildaello,di Simone Inzaghisbucare unche vede coinvolto anche. Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, l’attuale allenatore dei rossoneri crede ancora fermamente alle chance europee del club meneghino in campionato e lo ha fatto presente in questa settimana aello ai suoi ragazzi.Il mister vuole i tre punti contro il Como per bissare la vittoria di Lecce di sabato scorso e per alimentare anche il sogno di un posto in Champions League: questo risultato unito alla possibile vittoria della Coppa Italia garantirebbe al portoghese permanenza all’ombra del Duomo. Una possibilità – quella cheresti alla guida del– che fino a pochi giorni or sono appariva come quantomai di difficile realizzazione.