Con il nuovo Codice della Strada il 44% degli italiani rinuncia all'alcool, calano i consumi

L’inasprimento delle sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza, introdotto dalvoluto da Salvini, sta avendo effetti tangibili sulle abitudini di consumo. Anche se i limiti del tasso alcolemico sono rimasti invariati, le pene più severe per chi supera la soglia dello 0,8 g/l hanno spinto sempre più persone a rivedere il proprio rapporto con gli alcolici, specialmente quando si tratta di uscite fuori casa.Secondo l’ultima indagine di Cga by Niq, il 44%ha dichiarato di essere intenzionato a moderare la frequenza delle uscite in bar e ristoranti, con una propensione particolarmente alta tra i giovaniGenerazione Z (+12%) e tra gli abitanti delle grandi città, in particolare Roma (+9%) e Milano (+3%). Tra i Millennials (nati tra il 1981 e il 1996), la percentuale di chi prevede di cambiare abitudini arriva al 49%.