Quifinanza.it - Comprare casa a Bologna, in quali quartiere conviene: centro storico fuori mercato

Leggi su Quifinanza.it

Nella prima metà del 2024, secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnoi prezzi delle case asono aumentati dello 0,7%, con un incremento più marcato nel, dove le quotazioni sono salite del 6,1%.La decisione del Comune di monitorare la conversione degli immobili da residenziale a turistico-ricettivo, imponendo una metratura minima di 50 mq, non ha ancora avuto un impatto diretto sul, ma ha reso gli acquirenti più cauti. Proseguono invece le operazioni di frazionamento, in particolare su immobili a uso ufficio convertiti in appartamenti.e San Donato tra i quartieri più costosiUno dei fattori che incidono maggiormente sui prezzi degli immobili aè la posizione, in particolare la vicinanza a determinate aree. Le soluzioni ristrutturate nei pressi di Piazza Maggiore raggiungono i 5mila euro al metro quadrato (mq), mentre la zona intorno alla stazione risulta più accessibile, con valori che si aggirano sui 3mila euro al mq.