Juventusnews24.com - Compleanno Pogba, gli auguri della Juventus all’ex bianconero. I tifosi si scatenano: «Rifategli un nuovo contratto» – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, lafa glicentrocampista. Isi: «un» –Paul, dopo la fine dell’avventura con la, è pronto a tornare in campo. Scontata la squalifica per doping, il centrocampista francese è in attesa di conoscere quella che sarà la prossima destinazione per la sua carriera. TantiPaul! ? pic.twitter.com/2JtxyZsp7N—FC (@fc) March 15, 2025Intanto oggi il Polpo festeggia il, spegnendo 32 candeline. Attraverso il proprio profilo X, la Juve ha dedicato questo messaggio dial suo ex giocatore, con iche nei commenti si sono scatenati: «un».Leggi sunews24.com