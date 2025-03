Lopinionista.it - Competitività europea, audizione di Mario Draghi

ROMA – Martedì 18 marzo alle ore 10, presso la Sala Koch del Senato, le Commissioni riunite Bilancio, Attività produttive e Politiche Ue di Camera dei Deputati e Senato svolgono l’di, ex presidente del consiglio, in merito al Rapporto sul futuro della.L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolodiL'Opinionista.