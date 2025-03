Inter-news.it - Compagnoni: «Atalanta-Inter non decide ma indirizzerà tanto»

Leggi su Inter-news.it

ha detto la sua in merito alla grande partita tra. Uno scontro diretto vero e proprio al vertice della classifica, con il Napoli spettatoreessato. Sarà l’ultima partita, perché poi ci sarà uno stop di due settimane per lasciare spazio alle nazionali.SFIDA SCUDETTO – Il confronto trasarà determinante in ottica scudetto. La squadra bergamasca guidata da Gian Piero Gasperini cerca di compiere un balzo in classifica, sfruttando anche l’ottimo momento di forma (reduce dallo 0-4 in casa della Juventus) per imporsi su un’altretstrutturata. Simone Inzaghi, dal canto suo, sta cercando di mantenere il controllo sulla vetta. Le forze in campo promettono una partita ricca di emozioni. Dopo aver parlato Lorenzo Minotti, anche Maurizio Compagni ha detto la sua su Sky Sport: «Chiaro che questo risultatomolto sulle chance scudetto di