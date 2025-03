Ilgiorno.it - Como, 17enne deruba il vicino casa cieco con l’aiuto di un’amica

Leggi su Ilgiorno.it

, 15 marzo 2025 - La polizia diha arrestato per concorso in furto, aggravato dalla minorata difesa della vittima, una 19enne di Pavia con precedenti di polizia, denunciando contestualmente in stato di libertà unacomasca, di origini tunisine residente nel quartiere di Breccia e con alle spalle numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Le due giovanissime sono accusate di averto un 82ennedidella. È stato lui stesso a denunciare il fatto spiegando che la ragazza gli aveva chiesto il favore di ospitare l'amica che era venuta a trovarla da Pavia e aveva un posto in cui dormire. L’anziano ha accettato, ma nel cuore della notte è stato svegliato da alcuni rumori e la mattina dopo ha realizzato che dalla tasca dei pantaloni gli erano spariti 500 euro e daldino un anello, una medaglia in oro e le chiavi di