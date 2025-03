Ilfattoquotidiano.it - “Come un film dell’orrore”: matrigna lo tiene prigioniero in casa per 20 anni. Riesce a fuggire appiccando un fuoco, lo trovano in forte stato di malnutrizione

un“, così il procuratore dellodel Connecticut ha definito la scena che gli si è parata davanti quando è entratato nelladi una donna di Waterbury, accusata di aver tenutoil figliastro per 20. L’uomo, oggi 32enne, pesava 30 chili quando ètrovato ed era indi: è riuscito aun incendio in.È il 17 febbraio quando, intorno alle 20:42 eracconta la Nbc, agenti di polizia e vigili delentrano in unadi Blake Street. I pompieri domano le fiamme. Sul posto ci sono Kimberly Sullivan, 56, e il suo figliastro: lei è fuori dall’abitazione, il ragazzo no ma viene messo in salvo e curato per ustioni gravi e intossicazione da fumo. “Volevo la mia libertà“, ha detto al personale di primo soccorso confessando di esserelui ad accendere il