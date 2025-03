Metropolitanmagazine.it - Come Jonathan Majors ha scoperto di essere stato licenziato dalla Marvel

ha parlato del licenziamento dalCinematic Universe dopocondannato per aggressione di terzo grado e molestie di secondo grado nei confronti della sua ex fidanzata, Grace Jabbari.ha interpretato Kang il Conquire e tutte le varianti multiversali del suo personaggio. Kang sarebbe dovutoil cattivo principale della Multiverse Saga dell’MCU, con Avengers: The Kang Dynastyprossimo grande film corale. Tuttavia, Major èdaiStudios dopocondannato per aggressione e molestie nei confronti della sua ex fidanzata. Parlando con The Hollywood Reporter, l’attore ha rivelatoha saputo che lalo aveva. L’informazione è arrivata da un membro del suo team legale mentresaliva nella sua auto dopo la condanna nel dicembre 2023.