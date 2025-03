Liberoquotidiano.it - "Come ha potuto?". Mariana D'Amico tradisce Ida Di Filippo, clamoroso a Casa a prima vista

Leggi su Liberoquotidiano.it

D'e Ida Dinon sono soltanto due delle star della squadra milanese di, il programma televisivo in onda su Real Time. Ma sono anche colleghe e, soprattutto, amiche. Le due sembrano inseparabili e sui social intrattengono i loro followers con video super-divertenti. Anche con la presenza di Gianluca Torre, o Biscottinoè stato dolcemente soprannominato da loro. Fuori dal set di, però, ognuna delle due conduce la propria vita privata. Ida Di, per esempio, è diventata il nuovo volto di un programma sempre su Real Time che si occupa di andare alla scoperta dei dolci più buoni d'Italia.D', invece, è solita prestare la propria figura per pubblicizzare svariati prodotti.le auto di lusso. E soprattutto sfrutta il tempo libero per svagarsi un po' con le amiche di una vita.