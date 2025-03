Calciomercato.it - Come funziona il bonus box auto e chi può ottenere i 48mila Euro previsti

Tra le opportunità di risparmio troviamo unper l’acquisto di un boxcon valore massimo di 48 mila.Se desiderate comprare un garage per mettere l’o la moto questo è il momento per trovare lo spazio giusto e chiedere ilche permetterà un risparmio notevole. A quali condizioni?ilboxe chi può(Calciomercato.it)Vi siete mai domandati quali sono le conseguenze per la vostrase la parcheggiate sempre all’aperto? Prendersi cura del veicolo significa allungare la durata della vita il più possibile, aspetto fondamentale considerando quanto costa una macchina oggi. Ecco perché bisognerebbe valutare seriamente l’acquisto di un boxin modo tale da proteggere il mezzo non solo dagli agenti atmosferici ma anche dai ladri e da eventuali danni causati da pedoni distratti o altrimobilisti di passaggio.