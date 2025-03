Quifinanza.it - Come cambia la Goal Line Technology, nuove telecamere in campo: quanto costa

La Fifa è impegnata in un’attenta valutazione che potrebbe modificare il calcio che oggi conosciamo. Nei campi di gioco potrebbe infatti essere molto presto introdotta unapotenziata in grado di verificare, in tempo reale, se il pallone abbia oltrepassato qualsiasia di demarcazione del. In parole più semplici, l’eventuale sviluppo della GLT permetterebbe di capire se la palla SIA finita fuori da qualsiasi delle righe del terreno di gioco e non più solo,avviene al momento, se la stessa è finita o meno all’interno della rete. Si tratterebbe di un cambio radicale in grado di rendere sempre più tecnologico il gioco, ma che, per i nostalgici del calcio di una volta, limiterebbe di molto le possibili interpretazioni degli arbitri. C’è poi il non trascurabile aspetto economico, visto che questo upgrade richiederebbe sempre piùfacendo innalzare i costi.