Combinata nordica | spettacolare duello ad Oslo Geiger beffa Riiber in volata

Davanti allo scatenato pubblico norvegese c’è un tedesco che placa gli animi e trionfa nella Gundersen della Coppa del Mondo diad. Quando sembrava tutto pronto per l’ennesimo trionfo di Jarl Magnusinfatti ecco che Vinzenzgela i tifosi e si prende un bellissimo successo.la 10 chilometri di sci di fondo nella capitale norvegese doveraggiunge il leader di Coppa ed i due si scontrano in unbellissimo vinto allo sprint da.A completare il podio è l’austriaco Johannes Lamparter, per gran parti di gara assieme alla coppia che si è giocata la vittoria. Quarto è l’altro austriaco Franz Josef Rehrl, quinto il finlandese Ikka Herola.Tra gli italiani il migliore è Aaron Kostner, ventunesimo, mentre ventiquattresimo è Raffaele Buzzi.