Combinata nordica Oslo | Geiger e Westvold Hansen trionfano nelle Gundersen Kostner 21esimo e Buzzi 24esimo

Vinzenztrionfa in volata su Jarl Magnus Riiber nellamaschile, in scena a. Le nevi norvegesi sono palcoscenico della penultima tappa di Coppa del Mondo della stagione maschile di. Il tedesco e il norvegese hanno concluso in parità il turno di salto di questa mattina, con anche Lamparter e Rehrl impegnati nella bagarre. Sul finale della gara, i due austriaci si sono staccati, lasciandoe Riiber a lottare per il successo. Il tedesco ha tagliato il traguardo con 22’33”6, superando per 1”2 Riiber, qui eroe di casa. Terzo sul podio Lamparter, con un ritardo di 7”3. Aaronè stato autore di una rimonta nel corso della frazione di fondo, risalendo la classifica di undici posizioni. L’azzurro ha chiuso la gara in ventunesima piazza, a 1’55”5 da, con Raffaelea 2’17”3.