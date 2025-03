Ilrestodelcarlino.it - Coltellate per un debito di droga. Giovani cesenati alla sbarra con l’accusa di tentato omicidio

Un bicchiere andato in frantumi, un coltello che spunta da una tasca, l’inseguimento, e la brutale aggressione. E’ una notte d’estate di un anno e mezzo fa, quando un 23enne cesenate viene accoltellato in strada a Milano Marittima. Ora, a processo, perin concorso, sono due, comparsi ieri per la prima volta in tribunale a Ravenna. Un 19enne di origini italiane residente a Cesena (accusato anche di porto d’armi o oggetti atti ad offendere) difeso dall’avvocato Fabrizio Briganti, e un 22enne residente a Cesena originario del Senegal, difeso dall’avvocato Mattea Mandara. I fatti, ripercorsi in aula davanti al giudice Federica Lipovfcek e al pm Stefano Stargiotti, risalgononotte tra il 19 e il 20 luglio 2024. Una sera come tante, passate a Milano Marittima a divertirsi.