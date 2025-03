Tvplay.it - Colpo improvviso, Inter e Juve spiazzate: va in Premier per 24 milioni

Beffa di mercato per le due big. Salta ile il giocatore approderà nel miglior campionato del mondo. Turno importante di campionato perntus, due squadre protagoniste finora di una stagione ben diversa ma che affronteranno entrambe una trasferta tutt’altro che semplice. I nerazzurri andranno a Bergamo in un match fondamentale per la lotta scudetto mentre ladeve riscattare assolutamente lo 0 a 4 contro la Fiorentina.: va inper 24(Lapresse) TvPlayUna prestazione al di sotto delle attese e il tifo bianconero è in protesta e vuole la cacciata dei colpevoli con Giuntoli e specialmente Thiago Motta a forte rischio. La qualificazione del club in Champions League è prioritaria e senza questa il club potrebbe essere costretto a cedere i suoi big, in particolare Yildiz e Dusan Vlahovic, entrambi ormai non più fondamentali nelle idee di squadra e anche Thiago Motta.