"Colonna sonora per un colpo di stato": il documentario candidato all'Oscar è in arrivo su Prime Video

Soundtrack to a Coup d’Etat è undel 2024, diretto da Johan Grimonprez, che racconta un episodio significativo della Guerra Fredda. Il film narra di come i musicisti Abbey Lincoln e Max Roach, in un gesto di protesta contro l’omicidio del leader congolese Patrice Lumumba, fecero irruzione nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.SinossiNel gennaio 1961 il nuovo presidente del Congo, Patrice Lumumba, viene assassinato con la complicità di Belgio e Stati Uniti, per depredare le ricchezze del paese. Louis Armstrong è in tour in Congo e si trasforma inconsapevolmente nel paravento per il primodipost-coloniale in Africa, mentre altri artisti come Nina Simone, Duke Ellington e Dizzy Gillespie si chiedono qual è la loro posizione nel loro paese, in cui vige ancora la segregazione razziale.