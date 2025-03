Ilgiorno.it - Cologno contro il lavoro irregolare: "No alle gare al massimo ribasso"

Un protocollo per la tutela dele degli addetti negli appalti. Dopo un lungo confronto e lo studio di una forma sostenibile per tutti i soggetti (ente pubblico, dipendenti, privato e beneficiari del servizio/opera), l’intesa è stata siglata dall’amministrazione, insieme a Cgil, Cisl e Uil di Milano. Nello specifico il documento si pone l’obiettivo di contrastare lealattraverso l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per combattere ilsi stabilisce l’obbligo di verificare il rispetto del costo dele, in caso di aggiudicazione a un nuovo appaltatore, la clausola sociale impone al nuovo operatore di assumere tutto il personale precedentemente impiegato a parità di diritti e di tutele per assicurare stabilità a tutti coloro che hanno già lavorato per il municipio.