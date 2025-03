Colle | democrazia anticorpo nazionalismi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.10 A Gorizia per ricevere il Premio Patroni, di cui è stato insignito con l' omologo sloveno Pahor, il Presidente Mattarella sottolinea la "sorte felice di assistere alla trasformazione di un confine -traccia divisoria nel cuore di una città e di una popolazione- in luogo di incontro e di condivisione". "E' ai cittadini di queste terre che dobbiamo il successo di questo percorso:società mature,cresciute in, con efficaci anticorpi alle lusinghe di sterili,pericolosi, che hanno arrecato tanti gravi danni".