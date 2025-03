Ilrestodelcarlino.it - "Coinvolte tutte le associazioni di categoria"

"Siamo in una fase cruciale" – ha dichiarato l’assessora all’economia urbana e sport, Stefania Bondavalli (foto) in merito al progetto dell hub urbano per Reggio –. Fin dal nostro insediamento, avevamo chiaro l’obiettivo di arrivare alla sua creazione. Un percorso già avviato nella precedente legislatura, sviluppato anche grazie alla collaborazione e alla consulenza del Politecnico di Milano. L’assessora ha spiegato come il dialogo con le principalidisia stato fondamentale: "Abbiamo portato avanti questo progetto coinvolgendo realtà come Confcommercio, Confesercenti, Lapam Confartigianato e Cna, oltre alla Camera di Commercio. Anche loro sono chiamati a contribuire alla nascita di questa iniziativa, e sicuramente ci saranno ulteriori adesioni in futuro". Bondavalli ha inoltre chiarito il motivo della scelta del perimetro: "L’idea è di creare il primo hub urbano all’interno dell’esagono, individuando nel centro storico l’area di intervento principale.