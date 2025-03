Lettera43.it - Codice della strada, calano morti e incidenti: cellulare alla guida prima causa del ritiro della patente

A tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo, glisono calati del 5,5 per cento, isulle strade del 20,4 per cento e i feriti dell’8,8 per cento. Sono i dati di Poliziale e Carabinieri condivisi dal Viminale con il ministero dei Trasporti, riferiti al periodo compreso tra il 14 dicembre 2024 e il 13 marzo 2025. Il confronto è stato fatto con lo stesso periodo dell’anno precedente. In dettaglio, sono stati rilevati 226mortali (lo scorso anno erano 274) con 238 vittime (vs 299), 5.712con lesioni (vs 6.227) e 8.407 feriti (vs 9.222). In tre mesi, le autorità hanno effettuato controlli etilometri e/o precursori su 203.753 conducenti. Tra loro, l’1,7 per cento ha subìto sanzioni perin stato di ebbrezza e lo 0,2 per cento perdopo aver assunto stupefacenti.