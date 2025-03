Ilgiorno.it - Claudio Baglioni: “Il mio Piano di volo tra fantasia e realtà”

Milano – Prepararsi al decollo. Se accanto a Morandi si sentiva un capitano (coraggioso), nel tour con cui va in scena stasera agli Arcimboldi di Milano,si aggiusta il cappello da pilota per condurre il pubblico intra i suoi piccoli grandi amori. In replica pure il 9 e 10 aprile - nella prosecuzione di un tour che lo vede i al Teatro Grande di Brescia il 6 e 7 aprile e al Teatro Sociale di Como dal 25 al 27 - il cantore della maglietta fina ripropone la formula dei treforti già utilizzata nei tour “Solo” e “SoloBis”. “Nelle prime due ‘stagioni’ alcuni teatri li ho letteralmente scoperti, perché prima non c’ero mai stato” dice. “In questo ‘SoloTris’, trattandosi di sequel, suono in teatri dove mi sono già esibito” spiega. “Però quando arrivo, anche se in anticipo, ho un’abitudine: non vado in camerino, ma sul palco per avere subito un’impressione, che spesso è di familiarità.