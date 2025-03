Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2025: Marc Marquez allunga al comando, Bagnaia deve inseguire

Leggi su Oasport.it

hato in testa allagenerale delgrazie alla vittoria ottenuta nella Sprint Race del GP di Argentina andata in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il fuoriclasse spagnolo è scattato dalla pole position in sella alla Ducati ufficiale e non ha più mollato la posizione, ottenendo il terzo successo stagionale dopo la doppietta firmata in Thailandia.Il ribattezzato Cabroncito svetta aldella graduatoria a punteggio pieno con 49 punti all’attivo e può fare affidamento su undici lunghezze di vantaggio nei confronti del fratello. Alexlo haato da vicino e ha conquistato il secondo posto per la terza volta consecutiva, dimostrandosi in grande forma con la Ducati del Team Gresini.Francescoè rimasto lontano dai due fratelli e si è fermato al terzo posto come era successo due settimane fa a Buriram: il due volte Campione del Mondo staziona al terzo posto in graduatoria con un distacco di 19 punti da