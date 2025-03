Romadailynews.it - Cinema: “Ne Zha 2” entra nella top 5 del botteghino mondiale di tutti i tempi

Leggi su Romadailynews.it

Il colosso dell’animazione cinese “Ne Zha 2” ha superato “Star Wars: Il risveglio della Forza” di Disney, conquistando il suo posto come quinto film con il maggior incasso di sempre a livello globale. Secondo i dati della piattaforma di ticketing Maoyan, gli incassi globali del film, incluse le prevendite, hanno superato oggi i 15,019 miliardi di yuan (circa 2,09 miliardi di dollari). Il traguardo e’ stato raggiunto appena 45 giorni dopo l’uscita del film, avvenuta durante il Capodanno cinese il 29 gennaio. Questo successo si aggiunge a una lunga serie di record per il film, che e’ diventato il primo a incassare un miliardo di dollari in un singolo mercato, il primo titolo non hollywoodiano are nel club del miliardo di dollari e il film d’animazione con il maggior incasso di sempre a livello