Cina: richiesta etichettatura del contenuto online generato da IA

Laha pubblicato una serie di linee guida sull’dei contenuti internet generati o composti tramite tecnologia di intelligenza artificiale (AI), che entreranno in vigore l’1 settembre. Le linee guida, emesse da autorita’ tra cui l’Amministrazione cinese per il cyberspazio (CAC), mirano a promuovere lo sviluppo sano del settore dell’IA e ad aiutare gli utenti di internet a riconoscere le informazioni false. Con il rapido sviluppo della tecnologia IA negli ultimi anni, una grande quantita’ di contenutie’ stata prodotta o composta in varie forme con l’assistenza dell’IA, prima di essere diffusa nel cyberspazio. Allo stesso tempo, l’abuso della tecnologia AI e la distribuzione di informazioni false sono emerse e hanno sollevato preoccupazioni sociali, rendendo necessaria la standardizzazione delle modalita’ di identificazione di tali contenuti, secondo la CAC.