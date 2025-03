Romadailynews.it - Cina: primo ospedale di proprieta’ interamente straniera di Shanghai ottiene la licenza

DeltaHealth Hospital·ha ottenuto unaoperativa a, diventando ildidella citta’ e ilspecialistico cardiovascolare diin. Laper le istituzioni medichea capitale straniero e’ stata rilasciata ieri dalla Commissione municipale per la salute di, rappresentando l’ultimo sviluppo nell’ambito della politica di ampliata apertura dellanel settore sanitario. L’, fondato come joint venture nel 2016, e’ specializzato in cure cardiovascolari ed e’ stato incluso nel sistema di assicurazione medica dinel 2018. A maggio 2024, Swire Pacific Limited ha completato una transazione diventando il maggior azionista di DeltaHealth.