Cielo coperto e pioggia per tutto il weekend

Sarà undie nuvole secondo le previsioni a cura di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo.Analisi sinotticaLa discesa dal nord Europa di aria fresca sul comparto mediterraneo alimenta la permanenza di una struttura depressionaria, che determina un conseguente richiamo di correnti umide da sud/ovest sull’Italia.Un ultimo fronte ci interesserà nella giornata odierna, con possibilità di rovesci anche intensi in serata.Un miglioramento del tempo è previsto nella giornata di domenica e fino al termine della prossima settimana.Le temperature, dopo il calo nei valori massimi dei giorni scorsi, non subiranno grandi variazioni nella giornata odierna. Saranno invece in aumento fino a martedì, quando assisteremo ad un nuovo calo.Sabato 15 marzo 2025Tempo Previsto: al mattino nubi ovunque con precipitazioni diffuse su tutta la regione, localmente a carattere di rovescio in pianura, e neve oltre i 1400/1500 metri su Alpi e Prealpi.