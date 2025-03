Ilgiorno.it - Ciclisti sulla statale 36, l’azzardo mortale di tre sportivi. Il campione di triathlon Ivan Risti: “sbagliato ma non hanno alternative”

Leggi su Ilgiorno.it

Civate (Lecco), 15 marzo 2025 – Trein Superstrada. Un azzardo, oltre che una manovra vietata, ma anche una scelta obbligata. Nei giorni scorsi tresono stati incrociati36, in direzione sud verso Milano prima dello svincolo di Suello per Erba e Como. A riprenderli - bici da corsa, tutina e almeno il caschetto in testa e le lucine posteriori accese – un automobilista di passaggio con la sua dash cam di bordo. Il video mostra lui come gli altri guidatori sfiorarli di pochi centimetri, poiché nessuno si aspetterebbe di dover superareMilano – Lecco. I treimboccato la 36 all’ingresso subito prima, quello di Civate, nonostante evidenti e vistosi cartelli di divieto di transito ai, percorrendo poi mezzo chilometrofino alla prima uscita disponibile.