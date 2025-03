Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Ulivieri, Cassani e tanti altri alla festa del Bici Club

Leggi su Sport.quotidiano.net

Narnali di Prato (Prato),15 marzo 2025 - Edizione n.46 delladele per il suo presidente il pratese Enzo Ricciarini un altro bel successo, nonostante il maltempo che ha scoraggiato qualcuno a raggiungere la località pratese. Nel salone della parrocchia di Narnali, campioni dele personaggi di questo sport, ma anche Renzoriconfermato qualche settimana fa presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di calcio. “E’ un bel campionato quello in corso l’Inter ha qualcosa di più, ma occhio al Napoli e perché no all’Atalanta”. Accanto a lui al tavolo d’onore Marco Giovannetti, olimpionico della 100 km a cronometro a squadre a Los Angeles nel 1984, e poi l’ultimo a toscano a vincere il Giro d’Italia Franco Chioccioli nel 1991, Andrea Tafi, il medico pratese Marcello Manzuoli da sempre amante del, Giovanni Visconti, Cristiano Taccone figlio di Vito popolare campione abruzzese del pedale e Davide