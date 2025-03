Ciclismo Tirreno-Adriatico 2025 | Ayuso vince a Frontignano e si prende la maglia azzurra

Leggi su Sportface.it

Juanconquista la sesta tappa della. Lo spagnolo della UAE Emirates si è preso l’arrivo in salita di, issandosi in testa alla classifica generale a una sola giornata dal termine della Corsa dei Due Mari. Decisivo l’attacco ai -4.3 km perre la Cartoceto-. Apporto fondamentale di Isaac Del Toro, che ha trainatofino all’attacco dell’alfiere del team arabo. Battuti Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e Jai Hindley (Red Bull – Bora Hansgrohe), entrambi a 13?. Antonio Tiberi è quinto a 20?. Il corridore della Bahrain Victorious domani cercherà il difficile inseguimento alladi. 37 i secondi da recuperare per Tiberi e 38 per Filippo Ganna, bravo a riuscire a limitare i danni e restare in top 3.Le parole di“La squadra ha fatto un lavoro fantastico, abbiamo lavorato ad inizio tappa e poi sapevamo che nel finale avremmo dovuto rendere la corsa dura.