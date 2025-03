Ciclismo su pista Coppa delle Nazioni 2025 | Vece 4ª nella velocità femminile

Leggi su Sportface.it

Prosegue a Konya, in Turchia, l’edizionedellaseconda giornata della manifestazione turca, Miriamsfiora la medaglia. L’azzurra va ko in semifinale contro la russa Alina Lysenko e si inchinafinale per il bronzo all’olandese Hetty van de Wouw. Gara-1 persa di 0?039, mentre oltre mezzo di secondo di ritardo in gara-2.finale per l’oro vince la cinese Liying Yuan su Lysenko.keirin maschile niente da fare per Fabio del Medico e Stefano Moro. Entrambi gli azzurri sono fuori al primo round. Medaglia d’oro al malese Muhammad Sahrom davanti al francese Sebastien Vigier (argento) e al giapponese Shinji Nakano (bronzo).Italia assentemadison. 53 punti per la Danimarca, che si prende con merito l’oro. Stessi punti per Germania e Nuova Zelanda (43), ma l’argento va ai tedeschi.