Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Fusione fra Gs Stabbia e Casano. Battesimo bis per i due team

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel pregevole e accogliente angolo nelle Terre di Luni, presentazione bis per lodopo l’avvenutacon ilnella categoria juniores per la stagione 2025. L’abbinamento unisce due storiche società, quella ligure delfondata nel 1956 e che organizza anche il prestigioso e storico Giro della Lunigiana juniores internazionale a tappe alla soglia del Cinquantenario, quella dellopresieduta da Luciano Benvenuti, che ha festeggiato alla fine del 2024 i 50 anni di attività. Due società con dirigenti appassionati, responsabili e seri, per un progetto che guarda al futuro come piace almanager Cristian Castagna. La squadra juniores forte di nove atleti comprende alcuni atleti che arrivano dal Sud d’Italia in virtù della collaborazione con la Ciclotour, e il campione toscano degli juniores 2024, Riccardo Del Cucina, che ha iniziato la stagione con il buon settimo posto a Cerbaia di Lamporecchio nel Gran Premio Giuliano Baronti.