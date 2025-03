Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Domani il Trofeo San Giuseppe. In sella i migliori under 23

si daranno battaglia i più forti élite23 per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Gran Premio San, arrivato alla 64ª edizione e allestito dal Velo Club Montecassiano. Al via nella gara di Montecassiano ci saranno team agguerriti e atleti molto promettenti. Tra le squadre da tenere d’occhio c’è la Over All Tre Colli di Novi Ligure. Ha sempre mostrato una certa confidenza con la corsa anche il Team Hopplà, che schiera, tra l’altro, il ventiquattrenne Riccardo Lorello, vincitore a fine febbraio del Gran Premio "La Torre" a Fucecchio e terzo domenica scorsa a Civitanova al Gran Premio dell’industria. Ha dimostrato di essere in condizione anche il britannico David Benjamin Granger, atleta di punta della formazione toscana della MG Vis Costruzioni e Ambiente. Non mancheranno di dare battaglia i corridori della continental Biesse Carrera Premac che schiererà Nicolò Arrighetti e Filippo Agostinacchio.