Ci sono tutte le condizioni per sentirsi solidali col prossimo in una stessa piazza

Scrivo al ritorno da Brescia a Firenze, ho sentito un tuono lungo come un bombardamento ucraino, ho visto fiumi e torrenti gonfi, l’Arno che lambisce le spallette a Firenze e, sento dire, ancora più a Pisa, il Rimaggio violentemente esondato a Sesto Fiorentino, il Bisenzio gonfio a Campi, anche la mia Greve si monta la testa. Scuole chiuse. Allerta rossa in Emilia e Romagna, il Lamone a Marradi, e anche in Calabria, dove non fa notizia, e peraltro siamo alla vigilia dell’esplosione di un caldo africano. E’ venerdì, e sabato, quando le mie righe quotidiane usciranno, ci sarà a Roma l’incontro di persone per il quale Michele Serra è stato ansiosamente a scrutare il cielo, come chi si sia imbarcato quasi senza volere e ora deve studiare il vento e che Dio gliela mandi buona. Gran brava persona, Michele Serra: vanno a suo insperato credito gli insulti che glistati rivolti a gara da gente che sa dove far passare la sua personale linea rossa.