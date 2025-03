Romatoday.it - Ci sono i carabinieri e lui butta la droga dal finestrino dell'auto, 50enne in manette

Leggi su Romatoday.it

Ha notato un'deie, per evitare un controllo, ha gettato ladal. I guai, però, non li ha evitati. A finire inè stato unitaliano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa mattina in.