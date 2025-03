Iltempo.it - Ci mancava il "Codice Islam". Ecco i centri per denunciare casi di islamofobia

Una sorta di "" come ilrosso per la violenza sulle donne. Arriva a Torino, prima città in Italia ad avere strutture ad hoc per segnalare ediofobia e abusi contro i musulmani. Centro che nasceranno con la collaborazione del Nodo metropolitano contro le discriminazioni e varie associazioni delle comunità arabe e dei paesi a maggioranza musulmana. Il progetto fa parte di un patto sottoscritto in ocone del convegno "ofobia: verso la soluzione della raccolta dei dati”, riporta Repubblica, promosso dal Comune di Torino in ocone della Giornata internazionale per la lotta all'ofobia. Il presidente della Commissione consiliare per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, Abdullahi Ahmed Abdullahi è raggiante: "Saremo la prima città italiana ad avere i luoghi di raccolta di segnalazioni, che finora non esistevano per l'ofobia".