Ilnapolista.it - Ci manca solo che il Var annulli pure il gol della “mano de Dios” di Maradona (Valdano)

Leggi su Ilnapolista.it

Difficile dimenticare quanto successo in settimana. Il rigore trasformato da Julian Alvarez contro il Real Madrid negli ottavi di Champions è stato annullato dal Var per un doppio tocco impercettibile (ma poi evidente sotto una specifica inquadratura). Addirittura Simeone in conferenza ha più volte chiesto «alzi lachi ha visto quel tocco! Allora, nessuno?» con tono provocatorio (ma il tocco c’è). Più che altro – dato che è intervenuta anche l’Uefa stessa a giustificarsi e a spiegare con una nota ufficiale – ora bisognerà capire se l’Ifab vorrà intervenire anche su questo con qualche modifica. Jorgene parla su El Paìs.Ciche il Varanche “ladi Dio” di Diego (El Paìs)Di seguito un estratto di quanto si legge a riguardo sul noto quotidiano spagnolo a firma di:“Le intenzioni conservative delle due squadre (Atletico e Real ndr) ci hanno portato, credo giustamente, a quel duello da roulette russa che è la lotteria dei rigori.