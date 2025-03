Chiusure notturne sulla A12 degli svincoli di Torrimpietra e Santa Severa

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 marzo 2025 – L’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia sarà interessata da alcuneper consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia.Lesono state programmate per la notte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo, e la notte tra martedì 18 e mercoledì 19 marzo e sono state pianificate per minimizzare il disagio per gli automobilisti e per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione: interessano glidi, con alternative suggerite per gli automobilisti.Svincolo perLo svincolo diMarinella sarà chiuso dalle 21:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 marzo, sarà chiuso lo svincolo diMarinella, in entrata verso Roma.