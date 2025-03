Salernotoday.it - Chiusura dei Punti Nascita, De Luca: "L'11 aprile cercheremo di salvare almeno Polla"

Leggi su Salernotoday.it

“L’11abbiamo appuntamento a Roma presso il Ministero della Salute per decidere sull’eliminazione del Piano di Rientro". Lo ha annunciato il Governatore della Campania, Vincenzo De, nel corso della consueta diretta social di venerdì, in merito alla soppressione dei. Come.