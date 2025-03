Laprimapagina.it - Chignolo Po, omicidio di Sabrina Baldini Palemi: Franco Pettineo arrestato per strangolamento della compagna

Il corpo senza vita di, una donna di 56 anni, è stato trovato in un’abitazione diPo, un piccolo comune in provincia di Pavia. La vittima, operatrice sociosanitaria, sarebbe stata strangolata, e la casa non presentava segni di effrazione. La tragedia è stata scoperta dalla figliavittima, che, non riuscendo a mettersi in contatto con la madre, ha deciso di recarsi a casa sua. Giunta sul posto, la donna ha notato un forte odore di gas, che ha spinto l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta entrata nell’abitazione, ha trovato il corpo senza vitamadre, priva di segni di violenza apparente, ma con evidenti tracce di.Il compagnovittima,, 52 anni, è stato rintracciato dai carabinieri a Pandino, in provincia di Cremona.