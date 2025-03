Ilgiorno.it - Chignolo Po, l’omicidio di Sabrina Baldini Paleni: il compagno Franco Pettineo ha confessato

Leggi su Ilgiorno.it

Pavia, 15 marzo 2025 – Ha, il 52enne che ha ucciso, strozzandola, la convivente, 56 anni, trovata morta venerdì mattina in un'abitazione diPo, in provincia di Pavia. L’uomo, fratello dell’ex marito della vittima, era fuggito ed è stato rintracciato qualche ora dopo dai carabinieri a Pandino nel Cremonese. La Procura di Cremona, diretta da Silvio Bonfigli, con il pm Andrea Figoni chiederà oggi la convalida del fermo per omicidio aggravato dalla relazione personale. L'udienza davanti al gip è prevista per lunedì. La coppia viveva nell’abitazione dove si è consumato il delitto da circa una decina di anni. In base alle informazioni riferite dai vicini di casa, la donna lavorava in una casa di riposo a Senna Lodigiana mentre il, che pare abbia cambiato più lavori negli ultimi anni, effettuava ritiri e consegne di biancheria per una lavanderia industriale con sede a Borghetto Lodigiano.